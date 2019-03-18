Ученые назвали первые симптомы развития подагры

Американские исследователи рассказали о первых симптомах подагры — сложной формы артрита, которая чаще всего проявляется ночью, пишет «Российская газета».

Первый симптом — появление сильной боли в суставах. По данным медиков, чаще всего подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также в опасности колени, локти, запястья и пальцы рук.

Второй тревожный признак — затяжной дискомфорт. Когда ослабевает самая сильная боль, неудобства в суставах могут ощущаться еще некоторое время. Пораженный участок может быть покрасневшим и горячим. Кроме того, в случае развития подагры все сложнее нормально двигать суставами.

Напомним, подагру называют «болезнью королей». Она была известна еще до нашей эры. Развитие болезни связывают с накоплением в организме мочевой кислоты. Ее кристаллы скапливаются в ткани суставов и провоцируют воспалительную реакцию, которая сопровождается сильными болями.

Вероятность развития подагры в большинстве случеав заложена на генетическом уровне, однако ее возникновению могут способствовать гормональный сбой, воспалительные процессы, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Главные провокаторы подагры среди продуктов — алкоголь, сахар, фруктоз. В списке также богатые пуринами красное мясо, печень, почки, моллюски, крабы, чечевица, бобы и горох.

Для профилактики этой опасной болезни нужно меньше есть тяжелой белковой пищи, отдав предпочтение нежирной «молочке». Кроме того, советуют не допускать появление лишнего веса и пить больше жидкости — в основном, чистой воды.

Напомним, 16 марта скончалась известная певица Юлия Началова. Одной из причин ее тяжелого состояния была подагра. С этой болезнью певица боролась последние 8 лет, сообщает «Газета.Ру».