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Жизнь

Названы причины смерти Юлии Началовой

Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови, сообщил ее отец Виктор Началов, пишет ТАСС. Певица страдала несколькими заболеваниями — диабет, красная волчанка и подагра. Все вместе они в итоге привели к смерти.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova/

По данным сайта kp.ru, подагру у Началовой обнаружили 8 лет назад. Спустя 4 года ей диагностировали красную волчанку. А недавно выяснилось, что певица также страдает сахарным диабетом второго типа. Все эти заболевания неизлечимы, но с ними можно жить.

Что такое подагра

Подагру называют «болезнью королей». Она была известна еще до нашей эры. Развитие болезни связывают с накоплением в организме мочевой кислоты. Ее кристаллы скапливаются в ткани суставов и провоцируют воспалительную реакцию, которая сопровождается сильными болями. Сустав отекает. После того, как боль стихает, на месте отека образуется шишка с содержанием кристаллов мочевой кислоты. Приступы обычно случаются ночью.

При первом появлении подагра поражает суставы стоп. Подагра встречается у 0,1−1% населения. Чаще у мужчин, чем у женщин. Пик заболевания приходится на 40−60 лет у мужчин и 60 и старше у женщин. Развитие подагры провоцирует пища, богатая пуринами — азотистыми соединениями, из которых образуется мочевая кислота.

Большое количество пуринов содержится в молодом мясе (телятине), студнях, хаше. Еще одна причина развития подагры — злоупотребление алкоголем. Именно поэтому подагру называют «болезнью королей» или «болезнью изобилия». Провоцировать заболевание также могут стресс, травмы, нагрузка на суставы, погрешности в диете и др.

При хроническом течении подагры кристаллы мочевой кислоты откладываются и образуют шишки на коже, на кистях рук, веках, крыльях носа, почках, клапанах сердца, сосудах. Почечная недостаточность — самое грозное осложнение подагры, от которой умирают 20% пациентов с подагрой. Но эта болезнь также часто сочетается с сахарным диабетом, гипертонией.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova/

Что такое красная волчанка

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое аутоимунное заболевание, т. е. Такое, при котором собственные иммунные клетки сходят с ума и начинают атаковать здоровые клетки. Волчанка поражает соединительную ткань и сосуды. Заболевание генетически обусловлено и наиболее часто проявляется у женщин в возрасте 20−30 лет.

По своей сути это ревматическое заболевание, так как оно сопровождается воспалением соединительной ткани, суставов и сосудов. Поражаются кожа, сердце, суставы, почки, легкие, нервная система.

Характерный признак заболевания, который встречается примерно у половины больных — красная сыпь на лице в виде «бабочки». У большинства пациентов развивается артрит, который характеризуется отеком, деформацией суставов кистей и стоп.

При системной красной волчанке часто поражаются почки, развивается волчаночный нефрит (люпус-нефрит), который может, быть причиной тяжелой почечной недостаточности.

Полностью вылечиться от красной волчанки невозможно. Можно лишь уменьшить выраженность симптомов и снизить поражение органов.

При СКВ назначают гормональные препараты — кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, а также препараты, подавляющие иммунитет. Из-за этого могут начаться опасные побочные реакции в виде ослабления иммунитета и развития тяжелых инфекций вплоть до заражения крови.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova

Что такое диабет второго типа

Заболевание возникает, когда клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, становятся неспособными производить его в достаточном количестве или когда выработанный инсулин не воспринимается организмом — это состояние также известно как резистентность к инсулину. В отличие от диабета первого типа характеризуется относительной, а не абсолютной недостаточностью инсулина.

Еще один важный фактор, отличающий диабет 1 и 2 типа — это то, что диабет 1 типа появляется в течение нескольких недель, а диабет 2 типа медленно развивается на протяжении более длительного периода времени. В связи с этим, постепенно проявляющиеся симптомы зачастую остаются без должного внимания.

Частые осложнения — повреждение сердца и сосудов, глаз и стоп, нервов.

Что случилось с Юлией Началовой

Певица проходила гормональную терапию, ее иммунитет был сильно ослаблен. Поэтому безобидная ссадина — Юлия Началова стерла ногу — довела ее до комы, а потом и до смерти. У певицы случилось заражение крови и остановилось сердце.

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