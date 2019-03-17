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Жизнь

Умерла певица Юлия Началова

16 марта умерла певица Юлия Началова. Ей было 38 лет. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала менеджер певицы Анна Исаева в Instagram.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova/

11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии. Разные источники сообщали, что у певицы обострилась подагра, сахарный диабет, а также системная красная волчанка. В субботу, 16 марта, женщине сделали операцию на ноге из-за начавшейся гангрены. Она находилась в состоянии медикаментозной комы на аппарате искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова получила известность в 1990-е годы. В детстве победила в музыкальной передаче «Утренняя звезда».

Ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году. В 2003 году участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год).

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