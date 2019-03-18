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Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную смерть

Американские исследователи выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов, содержащих большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на в MedicalXpress.

Яйца.
Яйца.
СС0

Эксперты проанализировали данные 6 исследований, в которых участвовали более 29 тысяч человек. Они заполняли пищевые опросники, а затем состояние здоровья добровольцев анализировали в течение 31 года.

Ученые пришли к выводу, что те люди, которые употребляли 300 мг холестерина в день, на 17% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 18% чаще преждевременно умирали. Исследователи отмеают, что употребление в пищу 3−4 яиц в неделю повысило на 6% риск сердечно-сосудистых заболеваний, а на 8% — возможность преждевременной смерти.

Напомним, ранее в Греции ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта.

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