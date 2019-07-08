Ученые назвали продукты, которые «забирают» молодость

Первый в списке — сахар, чрезмерное употребление которого может вызвать диабет, проблемы с зубами и лишний вес. Также он оказывает негативное влияние на состоянии кожи и волос.
Также советуют быть осторожными с солью. Если употреблять ее слишком много, то есть опасность задержки воды в организме и вероятность проблем с почками.
Кроме того, в списке хлеб и продукты из белой рафинированной муки. Они повышают гликемический индекс, влияют на уровень сахара в крови.
Напомним, ранее ученые из Университета Южной Дании определили главное условие долголетия.