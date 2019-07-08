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Ученые назвали продукты, которые «забирают» молодость

Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты вызывает преждевременное старение кожи и хронические заболевания. Эксперты посоветовали, при употреблении какой пищи стоит быть осторожными, сообщает сетевое издание VistaNews.

Сахар.
Сахар.
СС0

Первый в списке — сахар, чрезмерное употребление которого может вызвать диабет, проблемы с зубами и лишний вес. Также он оказывает негативное влияние на состоянии кожи и волос.

Также советуют быть осторожными с солью. Если употреблять ее слишком много, то есть опасность задержки воды в организме и вероятность проблем с почками.

Кроме того, в списке хлеб и продукты из белой рафинированной муки. Они повышают гликемический индекс, влияют на уровень сахара в крови.

Напомним, ранее ученые из Университета Южной Дании определили главное условие долголетия.

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