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Ученые назвали простой способ предотвратить рак

Стало известно, что прививки против ВПЧ могут предотвратить рак у мужчин и женщин, сообщает Lenta.ru.

Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) была разработали для предотвращения рака шейки матки у женщин. Однако новые данные показывают, что у вакцинированных мужчин наблюдают меньше случаев рака полости рта и горла по сравнению с теми, кто не получал прививки.

По результатам исследований, у вакцинированных женщин был меньший риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки. А у вакцинированных мужчин был меньший риск развития любого рака, связанного с ВПЧ: например, рака ануса, полового члена, рта и горла.

Вирус папилломы человека, очень распространен и передается половым путем. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у части инфицированных развивается рак.

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