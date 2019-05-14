Ученые назвали пять неочевидных признаков диабета

Эксперты перечислили пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина, сообщают «Известия».

Прежде всего, стоит обращать внимание на изменения кожного покрова. Например, потемнение в области шеи, подмышек и паховой области. Также речь идет об ощущениях, которые могут быть вызваны обезвоживанием.

Еще одним тревожным признаком могут стать проблемы с мочеполовой системой. Они появляются из-за повреждения кровеносных сосудов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health.

Другие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Кроме того, нужно с настороженностью отнестись к незаживающим ранам и порезам. Это происходит из-за чрезмерного уровня сахара в крови. Он уменьшает число кислорода, поступающего через кровоток к ранам, тем самым замедляя процесс заживления.

Напомним, ранее канадские ученые выяснили, что в завтраке для диабетиков должно быть побольше жиров и поменьше углеводов. Идеальный вариант для больных диабетом второго типа — омлет.