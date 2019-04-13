Ученые нашли лучший завтрак для диабетиков

Специалисты считают, что диабетикам следует отказаться от каш, тостов и фруктов на завтрак. Эти продукты способны вызвать всплеск уровня сахара в крови. Яичница или омлет — это хороший способ предотвратить большой это, улучшить гликемический контроль в течение дня и даже уменьшить другие осложнения диабета.
Джонатан Литтл,
профессор:
Мы ожидали, что ограничение количества углеводов до 10% на завтрак поможет предотвратить всплеск сахара. Но мы были немного удивлены, что это имело продолжительный эффект и что общий контроль и стабильность глюкозы были улучшены. Между тем, большие колебания уровня сахара в крови повреждают наши кровеносные сосуды, глаза и почки. Низкоуглеводный завтрак уменьшает тревожные показатели.