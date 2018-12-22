Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука
106

Ученые обнаружили еще одну опасность сахара для здоровья людей

Сахар блокирует активность белка, который требуется для размножения кишечной микрофлоры. Это выяснили американские ученые, пишут РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Сахар.
Сахар.
СС0

Эксперты ввели в рацион лабораторных мышей продукты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, чтобы изучить влияние сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron.

До этого ученые считали, что сахар всасывается в тонком кишечнике. Однако последние исследования показали, что он может попасть и в толстый кишечник, где станет оказывать влияние на микрофлору.

Выяснилось, что сахар блокирует выработку белка Roc, ответственного за колонизацию бактерий. Это может привести к проблемам со здоровьем. Исследователи отмечают, что при этом вид сахара (фруктоза или глюкоза) значения не имел.

Напомним, ранее ученые раскрыли смертельную опасность, таящуюся в поваренной соли.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость