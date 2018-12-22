Ученые обнаружили еще одну опасность сахара для здоровья людей

Сахар блокирует активность белка, который требуется для размножения кишечной микрофлоры. Это выяснили американские ученые, пишут РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress .

Эксперты ввели в рацион лабораторных мышей продукты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, чтобы изучить влияние сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron.

До этого ученые считали, что сахар всасывается в тонком кишечнике. Однако последние исследования показали, что он может попасть и в толстый кишечник, где станет оказывать влияние на микрофлору.

Выяснилось, что сахар блокирует выработку белка Roc, ответственного за колонизацию бактерий. Это может привести к проблемам со здоровьем. Исследователи отмечают, что при этом вид сахара (фруктоза или глюкоза) значения не имел.

Напомним, ранее ученые раскрыли смертельную опасность, таящуюся в поваренной соли.