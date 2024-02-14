Ученые огласили причину крупнейшего вымирания в истории Земли. И при чем здесь Сибирь

Ученые Китайской академии наук обнаружили, что великое пермское вымирание произошло вследствие истощения озона из-за масштабных извержений вулкана.

В конце пермского периода палеозойской эры исчез 81% всех морских видов животных и 70% видов наземных позвоночных. Причину этой катастрофы связывают с трапповым вулканизмом в Сибири.

Ранее стало известно, когда люди начнут умирать от жары.

Жара на Земле может спровоцировать массовое вымирание людей через 250 млн лет. По прогнозам, материки сольются в большой континент, как было раньше. Из-за этого вулканы буду извергаться намного чаще, чем сейчас. В атмосферу будет выбрасываться очень много углекислого газа.

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