8 августа
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Жизнь

О катастрофе из-за вымирания крокодилов предупредили исследователи

Новое исследование показало, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Более половины крокодилов в мире в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек.

Исчезновение крокодилов приведет к потере разнообразных экологических функций, которые они обеспечивают, указывает Газета.Ru.

Около 38% различных экологических функций, которые крокодилы выполняют для экосистем в целом, в настоящее время находятся под угрозой утраты.

Так, аллигаторы активно роют норы, которые становятся жизненно важными укрытиями и убежищами для других видов, а филиппинский крокодил контролирует популяции вредителей.

В будущем ученые собираются продолжить изучать функции крокодилов в экологии, а также способы защиты этих животных.

Работу ученых Оксфордского университета опубликовали в журнале Functional Ecology.

Ранее военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца.

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