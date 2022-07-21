21 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца

Крокодил схватил семилетнего мальчика за ногу и утащил его под воду на глазах родителей, пишет The Sunday Times.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Только через 11 часов было найдено тело ребенка под водой.

Трагедия произошла на Шри-Ланке.

Мальчик пошел купаться в водоем, но тут же закричал, что его кто-то укусил за ногу. На помощь бросился отец, он схватил его за руку. В ногу ребенка вцепился крокодил.

Он выдернул свою жертву из рук мужчины и утащил под воду, пишет Газета.Ru.

Поисками мальчика занялись военные водолазы.

В водоеме, где погиб ребенок, живут несколько крокодилов, которые раньше никогда не нападали на людей.

Ранее гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.

Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость