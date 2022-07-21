Военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца

Крокодил схватил семилетнего мальчика за ногу и утащил его под воду на глазах родителей, пишет The Sunday Times .

Только через 11 часов было найдено тело ребенка под водой.

Трагедия произошла на Шри-Ланке.

Мальчик пошел купаться в водоем, но тут же закричал, что его кто-то укусил за ногу. На помощь бросился отец, он схватил его за руку. В ногу ребенка вцепился крокодил.

Он выдернул свою жертву из рук мужчины и утащил под воду, пишет Газета.Ru.

Поисками мальчика занялись военные водолазы.

В водоеме, где погиб ребенок, живут несколько крокодилов, которые раньше никогда не нападали на людей.

Ранее гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.

Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.