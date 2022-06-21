21 июня
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Происшествия

Гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы

Трехметровый аллигатор выпрыгнул из воды и убил собаку на глазах ее хозяина на туристической тропе, сообщает Fox News.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Это произошло вблизи города Таллахасси, США.

Мужчина регулярно ходил прогуляться после обеда и брал с собой собаку, черного лабрадора-ретривера.

Рептилия выскочила из близлежащего водного канала, схватила 18-килограммового пса за голову и мгновенно утащила в воду. Все произошло так быстро, что лабрадор даже не успел отреагировать, пишет Lenta.ru.

«Вода как будто взорвалась. Он даже гавкнуть не успел, и не увидел, что произошло», — рассказал мужчина.

Хозяин попытался спасти собаку и схватить аллигатора, но быстро отказался от этой идеи, когда увидел размеры рептилии.

Представители службы охраны дикой природы прибыли на место происшествия и смогли выследить аллигатора. Позже поблизости нашли останки собаки.

Ранее известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

Во время экспедиции ведущий решил покормить крокодилов в питомнике. Одно из животных начало ползти к оператору, Дроздов ударил его палкой.

«Один прямо на нас пополз. Оператор при этом как стоял, так и снимал. Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук», — рассказал зоолог.

Дроздов отметил, что для крокодилов это невеликая потеря — новые зубы отрастают у них за две недели.

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