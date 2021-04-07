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Жизнь

Известный российский телеведущий рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу

Известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал об одном из самых страшных эпизодов в своей жизни — схватке с крокодилом.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Дроздов известен своей большой любовью к животным. Он никогда не поднимал руку на зверей, однако во время встречи с опасным хищником не было другого выхода, пишет «Экспресс газета».

Во время экспедиции ведущий решил покормить крокодилов в питомнике. Одно из животных начало ползти к оператору, Дроздов ударил его палкой.

«Один прямо на нас пополз. Оператор при этом как стоял, так и снимал. Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук», — рассказал зоолог.

Дроздов отметил, что для крокодилов это невеликая потеря — новые зубы отрастают у них за две недели.

В 2019 году биолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По словам Дроздова, в последнее время ему не платили за «В мире животных» и это была скорее общественная нагрузка, чем работа, сейчас он ее уже не тянет. При этом он продолжит преподавать в МГУ.

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