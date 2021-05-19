Ученые определили идеальную продолжительность секса

Секс — не только удовольствие, но и здоровье. Согласно нескольким исследованиям, сексуально активные люди дольше живут, меньше болеют и в целом чувствуют себя более счастливыми, пишет РИА Новости. Однако многие женщины говорят, что никогда не испытывают оргазм из-за непродолжительного секса.

Международная команда ученых, проанализировав данные более 15 тыс. взрослых американцев, тоже обнаружила корреляцию между активной сексуальной жизнью и низким риском смерти от всех причин, в том числе от рака и болезней сердца.

Почему так происходит, пока не ясно. Одно из возможных объяснений, по мнению авторов работы — гормоны счастья эндорфины, которые в больших количествах вырабатываются во время полового акта.

Американские исследователи заметили, что пары, занимающиеся любовью хотя бы дважды в неделю, в среднем реже болеют респираторными инфекциями. Причина — иммуноглобулины класса, А (IgA), оберегающие слизистую от вирусов.

В слюне сексуально активных добровольцев уровни этих антител почти в два раза выше, чем у их ровесников, редко вступающих в половой контакт.

При этом почти 17% женщин заявляют, что никогда не испытывают оргазм. Причина тому — недостаточная продолжительность полового акта. По одним подсчетам, в среднем она составляет чуть более пяти минут, по другим семь, по третьим — около 12.

Однако чтобы и мужчина, и женщина получили удовольствие от секса, по мнению ученых, он должен длиться не менее 13 минут, а точнее 13,41. А некоторым необходимо почти полчаса.

При этом чем дольше половой акт, тем лучше и бодрее чувствуют себя партнеры. Если же на все про все уходит меньше 10 минут, то человек чаще всего испытывает упадок сил и после ничего не хочет делать.