Ученые определили, в какую сторону смещается Горный Алтай

Горный Алтай смещается к северо-западу на 1 мм в год, заявили ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Горообразовательные движения в Горном Алтае активно продолжаются в последние 5−10 млн лет, сообщил заведующий лабораторией физических проблем геофизики института Владимир Тимофеев.

Современная скорость движений составляет 1,19 мм в год относительно северной части Евразии — на 30 градусов к северо-западу.

«Результат этих движений можно наблюдать в резкопересеченном рельефе, наличии глубоких речных долин, горных плато на высоте 2000−3000 м и хребтов с высотой 3000−4000 м», — отметил ученый.

Причем эта скорость в два раза меньше той, что наблюдалась для западной части Горного Алтая перед Чуйским землетрясением 2003 года.

В ближайшие годы ученые не ожидают сравнимых по мощности сейсмических событий.

Горный Алтай. Instagram Олега Хорохордина.

Чуйское землетрясение

Чуйское землетрясение произошло в Горном Алтае 27 сентября 2003 года. Главный подземный толчок с показателем магнитуды 7,3 был зафиксирован в 18:33. Землетрясение почувствовали жители Горно-Алтайска, Барнаула, Бийска, Новосибирска.

Во многих городах люди выбежали из квартир и находились на улице несколько часов, боясь возвращаться в дома.

В зоне землетрясения были зафиксированы многочисленные оползни и обвалы. В Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай имели место разрушения, но обошлось без человеческих жертв.

После главного подземного толчка в Горном Алтае за короткий промежуток времени произошло еще несколько сотен сейсмических событий.