Ученые определили, в какую сторону смещается Горный Алтай

Горообразовательные движения в Горном Алтае активно продолжаются в последние 5−10 млн лет, сообщил заведующий лабораторией физических проблем геофизики института Владимир Тимофеев.
Современная скорость движений составляет 1,19 мм в год относительно северной части Евразии — на 30 градусов к северо-западу.
«Результат этих движений можно наблюдать в резкопересеченном рельефе, наличии глубоких речных долин, горных плато на высоте 2000−3000 м и хребтов с высотой 3000−4000 м», — отметил ученый.
Причем эта скорость в два раза меньше той, что наблюдалась для западной части Горного Алтая перед Чуйским землетрясением 2003 года.
В ближайшие годы ученые не ожидают сравнимых по мощности сейсмических событий.
Чуйское землетрясение
Чуйское землетрясение произошло в Горном Алтае 27 сентября 2003 года. Главный подземный толчок с показателем магнитуды 7,3 был зафиксирован в 18:33. Землетрясение почувствовали жители Горно-Алтайска, Барнаула, Бийска, Новосибирска.
Во многих городах люди выбежали из квартир и находились на улице несколько часов, боясь возвращаться в дома.
В зоне землетрясения были зафиксированы многочисленные оползни и обвалы. В Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай имели место разрушения, но обошлось без человеческих жертв.
После главного подземного толчка в Горном Алтае за короткий промежуток времени произошло еще несколько сотен сейсмических событий.