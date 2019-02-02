Ученые: показаниям мусульманок о сексуальном насилии доверяют больше, чем словам других женщин

Показания женщин в традиционной мусульманской одежде о сексуальном насилии вызывают больше доверия, чем слова представительниц другого вероисповедания, которые не носят хиджабы и другую похожую одежду. Такой вывод сделали канадские ученые на основе исследованис с участием добровольцев. Результаты опубликовало издание Canadian Journal of Behavioural Science.

Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда решили проверить, как на восприятие присяжных на процессах о сексуальном насилии влияет традиционная женская мусульманская одежда. Для этого они записали четыре видео, на которых жертва насилия дает показания против обидчика, сообщает портал N+1.

Жертву играла одна и та же женщина. На видео она была в разной одежде: обычной, балаклаве с прорезью для глаз, никабе и хиджабе. Она зачитывала показания жертвы, взятые из реального дела о сексуальном насилии.

В опросе приняли участие 120 студентов (из них 98 человек женского пола), большинство из которых сообщили о свой нерелигиозности. Их случайным образом разделили на четыре группы по 30 человек, каждая их которых просмотрела одно видео.

Выяснилось, что жертву насилия в мусульманской одежде участники оценили как более заслуживающую доверия, чем жертву в обычной одежде. По мнению авторов, это может быть связано с тем, что присяжные могут быть менее подвержены мнению о том, что женщина якобы сама виновата в случившемся с ней, ведь мусульманская одежду нельзя назвать откровенной. К тому же, отмечают авторы, мусульманки могут казаться людям более угнетенными, что тоже влияет на восприятие.