Ученые предупредили о серьезной опасности употребления мяса и печени

Причиной опасности называют побочный продукт живущих в кишечнике человека бактерий — ТМАО (триметиламин N-оксид). Он образуется при переваривании красного мяса.
ТМАО повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека. К такому выводу ученые пришли после эксперимента с добровольцами, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, а часть — красным.
Напомним, ранее исследователи рассказали об опасности шашлыков. Они выяснили, что употребление пищи, приготовленной на углях, также увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.