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Ученые предупредили о серьезной опасности употребления мяса и печени

При регулярном употреблении красного мяса и печени может возникнуть серьезная опасность для здоровья, следует из исследования ученых Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США, пишут «Известия» со ссылкой на European Heart Journal.

Мясо.
Мясо.
СС0

Причиной опасности называют побочный продукт живущих в кишечнике человека бактерий — ТМАО (триметиламин N-оксид). Он образуется при переваривании красного мяса.

ТМАО повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека. К такому выводу ученые пришли после эксперимента с добровольцами, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, а часть — красным.

Напомним, ранее исследователи рассказали об опасности шашлыков. Они выяснили, что употребление пищи, приготовленной на углях, также увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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