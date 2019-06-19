Ученые рассказали, как можно защититься от рака кишечника

Американские исследователи выяснили, что еженедельное употребление двух и более порций йогурта снижает риск развития у мужчин аденом (доброкачественных опухолей), способных спровоцировать рак кишечника, пишут РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!

Эксперты пришли к выводу, что у мужчин, которые регулярно ели йогурт, вероятность развития в толстой кишке аденом, с высокой вероятностью способных переродиться в рак, уменьшилась на 26% в сравнении с теми, кто не употреблял кисломолочный продукт.

В исследовании участвовали больше 32 тысяч мужчин и более 55 тысяч женщин, за состоянием которых наблюдали 26 лет. Каждые четыре года они представляли подробную информацию об образе жизни и рационе питания, в том числе о потреблении йогурта. Кроме того, проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.

Специалисты предполагают, что одним из объяснений положительного влияния йогурта может быть то, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, встречающиеся в йогурте с пробиотиками, способы снизить в кишечнике число химических веществ, вызывающих рак. Однако требуются дальнейшие исследования.

Напомним, ранее российские ученые вместе с зарубежными коллегами из Португалии и Франции создали тест для диагностики рака мочевого пузыря, в том числе на самых ранних стадиях. Материал об этом опубликован в научном журнале EBioMedicine.