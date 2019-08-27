Ученые рассказали о еде, которая усугубляет развитие рака

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте назвали еду, из-за которой увеличиваются раковые опухоли в кишечнике и толстой кишке, сообщают «Известия» со ссылкой на MedicalXpress .

После различных экспериментов на мышах ученые пришли к выводу, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток. Кроме того, она усиливает воспаление толстой кишки, а также провоцирует развитие заболеваний.

Исследователи предупреждают, что если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную еду, то есть вероятность, что заболевание может стать более агрессивным. Например, во время исследования опухоль у мышей вырастала в два раза.

Эксперты советуют людям, которые склонны к проблемам с кишечником, не увлекаться жареной пищей.

Напомним, ранее врачи назвали симптомы рака кишечника, при которых надо срочно идти в больницу. Начальные стадии этой болезни зачастую протекают без явных симптомов. При этом раннее обнаружение — залог благополучного исхода.