Ученые рассказали о еде, которая усугубляет развитие рака

После различных экспериментов на мышах ученые пришли к выводу, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток. Кроме того, она усиливает воспаление толстой кишки, а также провоцирует развитие заболеваний.
Исследователи предупреждают, что если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную еду, то есть вероятность, что заболевание может стать более агрессивным. Например, во время исследования опухоль у мышей вырастала в два раза.
Эксперты советуют людям, которые склонны к проблемам с кишечником, не увлекаться жареной пищей.
Напомним, ранее врачи назвали симптомы рака кишечника, при которых надо срочно идти в больницу. Начальные стадии этой болезни зачастую протекают без явных симптомов. При этом раннее обнаружение — залог благополучного исхода.