Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука
47

Ученые рассказали о главной опасности недосыпа

Хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска те, кто спит менее шести часов в день. Это выяснила группа исследователей из США и Испании, пишет телеканал «Звезда» со ссылкой на на порталл EurekAlert!

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

В научном эксперименте участвовали почти 4 тысячи жителей Испании. В течение месяца они носили на себе актиграф — специальное устройство, которое измеряет периоды сна и бодрствования.

В конце эксперимента участники прошли обследование на компьютерном томографе. У тех, кто спал менее шести часов, риск развития атеросклероза оказался на 27% выше, чем у тех, кто полноценно отдыхал.

Кроме того, беспокойный сон с частыми пробуждениями способствовал развитию сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее ученые из Ратгерского университета в США выяснили, что недостаточная продолжительность сна у детей негативно влияет на их здоровье. Оказалось, что недосып становится причиной формирования неправильных привычек. Сред них отказ от завтраков и полезных продуктов, а также поедание фастфуда и сладостей, пишут РИА Новости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость