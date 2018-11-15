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Ученые нашли еще одну опасность недосыпания

Ученые из Ратгерского университета в США выяснили, что недостаточная продолжительность сна у детей негативно влияет на их здоровье. Результаты исследования разместили на портале MedicalXpress, пишут РИА Новости.

Сон.
Сон.
СС0.

В эксперименте участвовали больше 177 тысяч детей. Всем им от 8 до 17 лет. Недосыпание для детей до 12 лет — это менее 9 часов в сутки, а для подростков — менее 8. Эта проблема встретилась примерно у 40% опрошенных.

Выяснилось, что недосып становится причиной формирования неправильных привычек. Сред них отказ от завтраков и полезных продуктов, а также поедание фастфуда и сладостей. Кроме того, отсутствие полноценного сна сказывается на физической активности — дети чаще отдают предпочтение сидячему образу жизни.

Ученые сделали вывод, что от подобных привычек возникает избыточный вес, а спустя время — ожирение.

Напомним, ранее исследователи выяснили оптимальную для здоровья продолжительность сна. Они также узнали, как он влияет на появление и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают РИА Новости.

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