Ученые рассказали о губительных для секса привычках

Специалисты выяснили, что может негативно влиять на секс, и рассказали о привычках, которые губительны для отношений, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Health Site .

Эксперты рекомендуют избегать сладкого, жареного и жирного. Так обилие рафинированных углеводов снижает уровень тестостерона, который отвечает за сексуальную активность. Кроме того, трансжиры негативно влияют на либидо как женщин, так и мужчин.

Курение также сказывается на сексуальной жизни. Даже пачка сигарет в день способна сделать мужчину импотентом. Еще у курящих увеличивается риск бесплодия. Не стоит забывать, что от курения страдают сосуды, а это может привести к проблемам кровоснабжения и повлиять на эрекцию.

Оставаться в хорошей форме помогут овощи и фрукты. Особенно полезны соки сельдерея, моркови и граната.

Напомним, ранее австралийские ученые заявили, что сексуально активные пенсионеры реже страдают от проблем с памятью.