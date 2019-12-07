Ученые рассказали, сколько нужно спать для продления жизни

Специалисты американского университета Колорадо в Боулдере сообщили об оптимальном режиме сна для продления жизни. По их данным, повышенная вероятность сердечного приступа есть даже у тех, кто не курит и физически активен, однако спит слишком мало или много, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress .

Специалисты провели исследование и изучили данные 461 тыс. человек в возрасте 40−69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. За их здоровьем наблюдали семь лет.

Выяснилось, что у людей, которые спали менее шести-девяти часов в сутки, риск сердечного приступа выше на 20%. Однако в группе риска также и те, кто спал более девяти часов. У них вероятность приступа возросла на 34%.

Также ученые пришли к выводу, что люди с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям, спавшие от шести до девяти часов в сутки, снижали риск сердечного приступа на 18%.

В исследовании сказано, что чем выше отклонения за пределы оптимального диапазона сна, тем больше повышались риски. Например, у тех, кто спали пять часов в сутки, риск сердечного приступа возрастал на 52%, а у тех, кто 10 часов, его вероятность оказывалась в два раза выше.

Таким образом, опираясь на данные ученых, можно сделать вывод, что в идеале спать следует от шести до девяти часов в сутки. Отмечается, что продолжительность сна влияет на здоровье сердца независимо от других факторов.

Напомним, ранее врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что продолжительный сон на выходных не поможет компенсировать недосып за всю неделю и грозит серьезными заболеваниями.