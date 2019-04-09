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Ученые рассказали, сколько секса нужно людям в разном возрасте

Американские исследователи выяснили, сколько секса требуется людям в разном возрасте, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на портал ToDay News Ufa.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Ученые пришли к выводу, что у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет высокий уровень либидо, для них норма занятий сексом составляет не менее двух раз в неделю или 112 раз в год.

По мнению исследователей, людям в возрасте от 30 и до 40 лет достаточно заниматься сексом 86 раз в год. После 40 число интимных контактов снижается вдвое и составляет около 40 в год.

Ученые подчеркивают, что воздерживаться от секса не стоит, потому что это плохо влияет на здоровье, в особенности — на организм мужчин. Секс продлевает их жизнь, а если эта функция угасает, организм начинает стремительно стареть.

Напомним, ранее австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что две трети людей спят лучше, если перед этим занимались сексом

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