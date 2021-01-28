Ученые сравнили массу созданного человеком и природой. Выводы ужасают

Ученые из Института имени Вейцмана в Израиле сравнили биомассу, то есть общий вес всего живого на Земле, и массу антропогенную — всего неодушевленного, созданного человеком, сообщает Life .

Антропогенная масса — в основном сюда входят здания, всевозможные мосты и прочие сооружения, дороги, автомобили и вся остальная техника.

Дерево, используемое в строительстве и для изготовления бумаги, тоже отнесли к антропогенному. А вот выращенные человеком сельскохозяйственные культуры записали всё-таки к биомассе.

«По состоянию на 2020 год на планете 1,1 трлн тонн антропогенной массы. И самое потрясающее в том, что это ровно столько, сколько весит сейчас все созданное природой. Правда, это если не считать воду, то есть иметь в виду сухую массу. С водой биомасса вдвое больше — 2,2 триллиона тонн. Впрочем, если даже взвешивать вместе с водой, то и тут человеческое довольно скоро перевесит. По прогнозам ученых, примерно к 2040 году», — отмечает издание.

К примеру пластик, который уже образовал в океане целые континенты, весит в общей сложности 8 млрд тонн — это лишь одна 137-я доля всего рукотворного. А с другой стороны, это на порядок больше, чем весит человечество, вместе взятое.

Планеты. Марс. Земля ССО

Население Земли, по последним данным, составляет 7 млрд 836 млн 525 тыс. человек. Средний вес человека в 2012 году составлял 62 кг. В итоге общая масса всех жителей планеты должна быть около 500 млн тонн.

«Каждую неделю на Земле прибавляется примерно столько антропогенной массы. За год накапливается уже 30 миллиардов тонн. А за 20 лет общий вес сделанного людьми удваивается. В такой геометрической прогрессии прирост идет со времен Второй мировой войны», — выяснили ученые.

Причем 8 млрд тонн пластика — это только тот пластик, который используют прямо сейчас. Все выброшенное — это уже мусор, который ученые считают отдельно. А если приплюсовать и его, то получается, что человечество перешло границу еще в 2013 году.

Самолёт Solar Impulse 2 , движущийся только за счёт солнечной энергии , на фоне египетских пирамид опубликовано на menstois.ru

«Уже сейчас все построенное на Земле тяжелее всех деревьев и кустарников, в сухом виде», — отмечают ученые.

Кстати, растения составляют 90% биомассы, далее идут грибы, бактерии и вся остальная микрофлора, а люди и прочая живность — это ничтожная доля общего веса.

«Просто поразительно, что такое незначительное сообщество за какие-то несколько тысяч лет своей „цивилизованной“ жизни вдвое сократило количество растений и сконцентрировалось посреди бетона и стали», — недоумевают эксперты.

По их прогнозам, через 20 лет бетона, цемента, асфальта и железа станет на Земле втрое больше, чем сейчас.