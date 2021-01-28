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Ученые сравнили массу созданного человеком и природой. Выводы ужасают

Ученые из Института имени Вейцмана в Израиле сравнили биомассу, то есть общий вес всего живого на Земле, и массу антропогенную — всего неодушевленного, созданного человеком, сообщает Life.

На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года.
На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года.
Александра Малолеткова vk.com/barneos22

Антропогенная масса — в основном сюда входят здания, всевозможные мосты и прочие сооружения, дороги, автомобили и вся остальная техника.

Дерево, используемое в строительстве и для изготовления бумаги, тоже отнесли к антропогенному. А вот выращенные человеком сельскохозяйственные культуры записали всё-таки к биомассе.

«По состоянию на 2020 год на планете 1,1 трлн тонн антропогенной массы. И самое потрясающее в том, что это ровно столько, сколько весит сейчас все созданное природой. Правда, это если не считать воду, то есть иметь в виду сухую массу. С водой биомасса вдвое больше — 2,2 триллиона тонн. Впрочем, если даже взвешивать вместе с водой, то и тут человеческое довольно скоро перевесит. По прогнозам ученых, примерно к 2040 году», — отмечает издание.

К примеру пластик, который уже образовал в океане целые континенты, весит в общей сложности 8 млрд тонн — это лишь одна 137-я доля всего рукотворного. А с другой стороны, это на порядок больше, чем весит человечество, вместе взятое.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

Население Земли, по последним данным, составляет 7 млрд 836 млн 525 тыс. человек. Средний вес человека в 2012 году составлял 62 кг. В итоге общая масса всех жителей планеты должна быть около 500 млн тонн.

«Каждую неделю на Земле прибавляется примерно столько антропогенной массы. За год накапливается уже 30 миллиардов тонн. А за 20 лет общий вес сделанного людьми удваивается. В такой геометрической прогрессии прирост идет со времен Второй мировой войны», — выяснили ученые.

Причем 8 млрд тонн пластика — это только тот пластик, который используют прямо сейчас. Все выброшенное — это уже мусор, который ученые считают отдельно. А если приплюсовать и его, то получается, что человечество перешло границу еще в 2013 году.

Самолёт Solar Impulse 2, движущийся только за счёт солнечной энергии, на фоне египетских пирамид
Самолёт Solar Impulse 2, движущийся только за счёт солнечной энергии, на фоне египетских пирамид
опубликовано на menstois.ru

«Уже сейчас все построенное на Земле тяжелее всех деревьев и кустарников, в сухом виде», — отмечают ученые.

Кстати, растения составляют 90% биомассы, далее идут грибы, бактерии и вся остальная микрофлора, а люди и прочая живность — это ничтожная доля общего веса.

«Просто поразительно, что такое незначительное сообщество за какие-то несколько тысяч лет своей „цивилизованной“ жизни вдвое сократило количество растений и сконцентрировалось посреди бетона и стали», — недоумевают эксперты.

По их прогнозам, через 20 лет бетона, цемента, асфальта и железа станет на Земле втрое больше, чем сейчас.

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