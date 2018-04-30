В Барнауле на реке обнаружен остров из тысяч пластиковых бутылок

На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года. Фото: Александра Малолеткова vk.com/barneos22. На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года. Фото: Александра Малолеткова vk.com/barneos22. На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года. Фото: Александра Малолеткова vk.com/barneos22. На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года. Фото: Артём Ман vk.com/barneos22.

В основном, мусорный остров состоит из пластиковых бутылок, которые не могут уплыть дальше по течению из-за препятствия. Свидетели этого безобразия предлагают переименовать речку в Бутылочную. Активисты зовут неравнодушных людей на уборку Пивоварки.