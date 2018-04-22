Барнаульцы сплавились на рафтах по главной реке города

"Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева. "Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке. Фото: Ирина Пергаева.

Сплавщики стартовали от пешеходного моста через Барнаулку на ул. Загородной, 137. В это же время горожане собрались в парке Центрального района, провели там субботник, зачитали бессмертное произведение режиссера и драматурга Михаила Смолянникова "Боль-река" и торжественно встретили героев сплава.

Прохождение бурной разлившейся реки прошло не без происшествий. Низко висящие над Барнаулкой ветви деревьев сбили руководителя сплава и солиста группы "Дубовая роща" Вадима Вязанцева. Он упал в воду, но усилиями остальной команды был спасен.

После встречи состоялся торжественный концерт "Дубовая роща". Несколько песен исполнил известный барнаульский музыкант и сплавщик Глеб Пикалов.

История сплавов по Пивоварке

Первые сплавы по Пивоварке прошли в 1993 году. Первопроходцы прошли на каяках от ул. Северо-Западной до Водопада Семи Героев (в районе Павловского тракта). Особенно зрелищными оказались прыжки каякеров с водопада. Это была громкая экологическая акция. В 2006 году "Дубовая роща" и компания впервые покорили Барнаулку от устья Пивоварки до Ленинского проспекта на рафтах.