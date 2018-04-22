Барнаульцы сплавились на рафтах по главной реке города

21 апреля в Барнауле отметили 25-летие героического первопрохождения реки Пивоварки. Творческое объединение "Дубовая роща" провело в этой связи юбилейно-торжественный художественно-экологический сплав на рафтах по Барнаулке.
Сплавщики стартовали от пешеходного моста через Барнаулку на ул. Загородной, 137. В это же время горожане собрались в парке Центрального района, провели там субботник, зачитали бессмертное произведение режиссера и драматурга Михаила Смолянникова "Боль-река" и торжественно встретили героев сплава.
Прохождение бурной разлившейся реки прошло не без происшествий. Низко висящие над Барнаулкой ветви деревьев сбили руководителя сплава и солиста группы "Дубовая роща" Вадима Вязанцева. Он упал в воду, но усилиями остальной команды был спасен.
После встречи состоялся торжественный концерт "Дубовая роща". Несколько песен исполнил известный барнаульский музыкант и сплавщик Глеб Пикалов.
История сплавов по Пивоварке
Первые сплавы по Пивоварке прошли в 1993 году. Первопроходцы прошли на каяках от ул. Северо-Западной до Водопада Семи Героев (в районе Павловского тракта). Особенно зрелищными оказались прыжки каякеров с водопада. Это была громкая экологическая акция. В 2006 году "Дубовая роща" и компания впервые покорили Барнаулку от устья Пивоварки до Ленинского проспекта на рафтах.
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