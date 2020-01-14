Ученые выяснили, как можно поддерживать тонус мышц без тренировок

Американские исследователи нашли белок, сохраняющий мышцы в тонусе без упражнений. Поддерживать хорошую форму поможет сестрин, пишут «Известия», со ссылкой на журнал Nature Communications .

Во время исследования ученые наблюдали за мухами-дрозофилами. Насекомых заставляли двигаться по импровизированной «беговой дорожке» — пробирке с наклонной поверхностью, которую то и дело встряхивал робот. Исследователи останавливали эксперимент, когда мухи уставали.

Выяснилось, что после интенсивных «физических упражнений» клетки мышц мух вырабатывали большое количество сестрина. Эти белки делали клетки более чувствительными к действию инсулина и положительно влияли на метаболические процессы. Также мухи с повышенным уровнем сестрина в мышцах даже без «тренировок» оставались «в форме».

После опытов с мухами и мышами ученые считают, что сестрин накапливается в мышцах после продолжительного занятия спортом, а затем повышает их выносливость, а также эффект от проделываемых упражнений.

Эксперты отметили, что сделать пищевую добавку с содержанием сестрина сложно, поэтому специалисты работают над более простым веществом, схожим по действию.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь примерно на 10 лет.