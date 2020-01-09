Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет

Продлить жизнь примерно на 10 лет могут полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет РИА Новости.

Исследование заняло более 20 лет, ученые проанализировали данные более 100 тысяч 50-летних людей.

Эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет.

Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек, прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 года у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.

Ранее ученые назвали лучшую диету 2020 года.