Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет

Исследование заняло более 20 лет, ученые проанализировали данные более 100 тысяч 50-летних людей.
Эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.
По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет.
Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек, прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 года у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.
Ранее ученые назвали лучшую диету 2020 года.