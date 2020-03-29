Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Исследователи проанализировали геномы сотен тысяч человек и пришли к выводу, что у людей с темным цветом волос половое созревание наступает раньше. Прежде ученые выяснили, что ранний пубертат повышает риск развития заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.
Ученые предполагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз — именно эта железа одновременно выделяет гормоны, которые регулируют созревание половых желез и влияют на пигментацию.
Ранее группа ученых из Австралии обнаружила, что продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин, из-за набора половых хромосом XY.