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Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили, что цвет волос может влиять на продолжительность жизни человека. Исследование публикует РИА «Новости» со ссылкой на издание Nature Communications.

Девушка. Волосы
Девушка. Волосы
ССО

Исследователи проанализировали геномы сотен тысяч человек и пришли к выводу, что у людей с темным цветом волос половое созревание наступает раньше. Прежде ученые выяснили, что ранний пубертат повышает риск развития заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.

Ученые предполагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз — именно эта железа одновременно выделяет гормоны, которые регулируют созревание половых желез и влияют на пигментацию.

Ранее группа ученых из Австралии обнаружила, что продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин, из-за набора половых хромосом XY.

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