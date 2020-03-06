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Жизнь

Исследователи рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин, из-за набора половых хромосом XY, заявляет группа ученых из Австралии, пишет Biology Letters.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Специалисты изучили данные о продолжительности жизни приматов, других млекопитающих и птиц, рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков.

В целом они сопоставили совокупность хромосом с продолжительностью жизни у самцов и самок 229 видов животных, пишет «Росбалт».

Выяснилось, что особи с идентичной парой хромосом в среднем живут на 17,6% дольше. При этом у человека именно женщины являются носительницами хромосом XX. Поэтому они и живут дольше, резюмировали ученые.

Ранее эксперты рассказали о критическом возрасте у женщин и мужчин. Для мужчин опасный возраст наступает с 40 лет — в это время следует особенно следить за здоровьем. Женщинам рекомендовано это делать уже после 30 лет, считают эксперты.

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