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Здоровье

Эксперты рассказали о критическом возрасте у женщин и мужчин

Медики определили критический возраст для мужчин и женщин.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
СС0

Исследователи изучили несколько тысяч историй болезни и узнали, что большой уровень смертности наблюдается в определенном возрасте как у мужчин, так и у женщин, пишет портал ptzgovorit.ru.

Для мужчин опасный возраст наступает с 40 лет — в это время следует особенно следить за здоровьем. Женщинам рекомендовано это делать уже после 30 лет, считают эксперты.

В этом возрасте и у мужчин, и у женщин повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний, пишет «Росбалт».

Медики также советуют достигшим упомянутой возрастной отметки следить за своим эмоциональным состоянием. Также нужно избавиться от вредных привычек.

Важные компоненты

Ранее российские ученые выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.

Первым в списке стоит отказ от курения. Вторым эксперты назвали нормальную физическую активность, около одного часа ходьбы каждый день.

Третий компонент — осторожность с солью, нельзя ей злоупотреблять. Важно не досаливать, желательно убрать солонки со столов. Четвертый — достаточное потребление овощей и фруктов — 400 граммов в сутки. Наконец, пятый компонент — отказ от злопутотребления алкоголем.

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