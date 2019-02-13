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Ученые выяснили, как защититься от болезни Альцгеймера

Американские ученые из Колумбийского университета Вагелоса и Института Тауба пришли к выводу, что благодаря физическим упражнениям в организме вырабатывается гормон, который улучшает память и защищает от болезни Альцгеймера, пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Плавание.
Плавание.
СС0

Ранее специалисты обнаружили гормон ирисин, который выделяется в кровообращение во время физической активности. По данным первоначальных исследований, этот гормон, в основном, задействован в энергетическом обмене. Новые достижение ученых показали, что ирисин может также способствовать росту нейронов в гиппокампе (части лимбической системы головного мозга).

Такой вывод исследователи сделали после эксперимента на мышах. Выяснилось, что для профилактики болезни Альцгеймера наиболее эффективно плавание.

Доктор медицинских наук Оттавио Арансио, отметил, что ирисин можно использовать для поиска новой терапии для предотвращения или лечения деменции.

Напомним, ранее ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что если человек мало спит, это может привести развитию болезни Альцгеймера — тяжелой формы деменции, ведущей к смерти из-за потери способности передвигаться и истощения.

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