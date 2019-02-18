Ученые выяснили, какая поза для сна продлевает жизнь

По информации ученых, на боку человек спит крепче, бодрее чувствует себя утром. Кроме того, такая поза позволяет избежать проблем с позвоночником, а беременным женщинам — лучше восстановить кровообращение за ночь. Однако специалисты предупреждают, что сон на боку противопоказан людям, недавно перенесшим инфаркт или имеющим болезни сердца.
Ранее группа исследователей из США и Испании выяснила, что хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска — те, кто спит менее шести часов в день.