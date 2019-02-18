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Ученые выяснили, какая поза для сна продлевает жизнь

Специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает человеку жизнь, сообщает rosvest.com. В то же время выяснилось, что такая поза сна полезна далеко не всем.

Человек спит.
Человек спит.
СС0

По информации ученых, на боку человек спит крепче, бодрее чувствует себя утром. Кроме того, такая поза позволяет избежать проблем с позвоночником, а беременным женщинам — лучше восстановить кровообращение за ночь. Однако специалисты предупреждают, что сон на боку противопоказан людям, недавно перенесшим инфаркт или имеющим болезни сердца.

Ранее группа исследователей из США и Испании выяснила, что хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска — те, кто спит менее шести часов в день.

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