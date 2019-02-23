Ученые выяснили, какие существа могут обходиться без сна и как у них это получается

Британские ученые выяснили, какое существо может обходиться без сна. Это мухи-дрозофилы. У них крошечный мозг, поэтому на длину их жизненного цикла сон не влияет, пишет mir24. tv со ссылкой на Science Advances.

Ученые поместили мух по вращающуюся трубу. Такие условия вынуждали их все время бодрствовать. И оказалось, что отсутствие сна совсем не влияет на жизненный цикл мух.

Ученые отметили, что причина — в миниатюрном мозге мух-дрозофилов. У млекопитающих нервная система устроена гораздо сложнее, поэтому для них отсутствие сна смертельно опасно.

Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает человеку жизнь. В то же время выяснилось, что такая поза сна полезна далеко не всем.