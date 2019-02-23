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Ученые выяснили, какие существа могут обходиться без сна и как у них это получается

Британские ученые выяснили, какое существо может обходиться без сна. Это мухи-дрозофилы. У них крошечный мозг, поэтому на длину их жизненного цикла сон не влияет, пишет mir24. tv со ссылкой на Science Advances.

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

Ученые поместили мух по вращающуюся трубу. Такие условия вынуждали их все время бодрствовать. И оказалось, что отсутствие сна совсем не влияет на жизненный цикл мух.

Ученые отметили, что причина — в миниатюрном мозге мух-дрозофилов. У млекопитающих нервная система устроена гораздо сложнее, поэтому для них отсутствие сна смертельно опасно.

Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает человеку жизнь. В то же время выяснилось, что такая поза сна полезна далеко не всем.

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