Ученые выяснили, какие существа могут обходиться без сна и как у них это получается

Ученые поместили мух по вращающуюся трубу. Такие условия вынуждали их все время бодрствовать. И оказалось, что отсутствие сна совсем не влияет на жизненный цикл мух.
Ученые отметили, что причина — в миниатюрном мозге мух-дрозофилов. У млекопитающих нервная система устроена гораздо сложнее, поэтому для них отсутствие сна смертельно опасно.
Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает человеку жизнь. В то же время выяснилось, что такая поза сна полезна далеко не всем.