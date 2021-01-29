Ученые выяснили, почему коронавирус не пробивает иммунитет некоторых людей

Ученые из американского Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) описали основные механизмы формирования иммунитета против коронавируса, сообщает Life со ссылкой на Science .

Эксперты нашли причины, почему некоторые люди не подвержены ковиду, притом что ранее они не болели и не прививались.

Они пояснили, что при проникновении в клетки-хозяева вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации — это позволяет им распространяться дальше на наиболее восприимчивые клетки.

При этом для борьбы с инфекцией иммунная система человека активизирует врожденные защитные реакции, такие как воспаление, а те активируют адаптивную иммунную систему.

«Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. В случае если эти клетки могут распознать вирус, начинают работать клеточная и гуморальная ветви адаптивного иммунитета, обеспечивая защиту организма. Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. При этом часто Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 есть у тех, кто ранее не встречался с этим вирусом», — пояснили ученые.

Исследователи уточнили, что наличие у людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде «обычной простуды».

По мнению ученых, иммунный ответ на SARS-CoV-2 может зависеть от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

Ранее ученые назвали заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19.