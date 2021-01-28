Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19

Специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек.

«Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории — с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было», — говорится в исследовании.