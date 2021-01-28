Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19

Специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек.
«Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории — с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было», — говорится в исследовании.
Так, из более чем 7 тыс. заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, еще 360 — тревожными.
При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.
Скорректировав результаты, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше.
При этом, подчеркнули ученые, связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.
Кстати, ранее российские эксперты заметили, что перенесенный коронавирус может привести к расстройству психики.