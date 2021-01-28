«Был один человек, стал другой». Врачи заметили, что коронавирус влияет на психику

Перенесенный коронавирус может привести к расстройству психики, считает российский врач-психиатр высшей категории Светлана Полубоярских. Об этом специалист рассказала в интервью V1.ru.

Светлана Полубоярских рассказала, что COVID-19 воздействует на нервную систему человека. Помимо очевидных осложнений — нарушения вкуса и обоняния, — у некоторых пациентов встречаются также «коронавирусные» психозы, депрессии и деменции.

Коронавирусных деменций в своей практике Светлана Полубоярских еще не встречала, однако уже сталкивалась с депрессиями, тревогами и паникой у пациентов, переболевших COVID-19.

«До болезни человек был один, после болезни стал другим», — рассказывает врач.

Психиатр считает, что ученым еще предстоит изучать последствия болезни, чтобы составить полное представление о ее влиянии на психику пациентов.

Ранее специалисты обеспокоились тем, что врачи, работающие в «красной зоне», часто перестают уделять внимание собственному здоровью, в том числе психологическому. Почти половина медиков, контактирующих с зараженными, имеют психологические проблемы.