Ученые выяснили, почему люди любят собак

Любовь к собакам может быть заложена в генах. В такому выводу пришли ученые из Уппсальского (Швеция) и Ливерпульского (Великобритания) университетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на журнал Nature.

Ученые опросили больше 35 тысяч пар близнецов — и генетически идентичных однояйцевых, и различающихся разнояйцевых.

Выяснилось, что часто у первых либо у обоих есть собака, либо нет ни у одного. А в случае разнояйцевых близнецов, у одного из них часто была собака, а у другого — нет.

Исследователи сделали вывод, что у каждого второго владельца собаки генетика влияет на его любовь к животным. При этом ученые отмечают, что им «не ясно, какие именно гены вовлечены».

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