Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Ученые выяснили, почему люди любят собак

Любовь к собакам может быть заложена в генах. В такому выводу пришли ученые из Уппсальского (Швеция) и Ливерпульского (Великобритания) университетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на журнал Nature.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Ученые опросили больше 35 тысяч пар близнецов — и генетически идентичных однояйцевых, и различающихся разнояйцевых.

Выяснилось, что часто у первых либо у обоих есть собака, либо нет ни у одного. А в случае разнояйцевых близнецов, у одного из них часто была собака, а у другого — нет.

Исследователи сделали вывод, что у каждого второго владельца собаки генетика влияет на его любовь к животным. При этом ученые отмечают, что им «не ясно, какие именно гены вовлечены».

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, какой фактор является наиболее значимым в процессе похудения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость