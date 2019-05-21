Ученые выяснили, почему люди любят собак

Ученые опросили больше 35 тысяч пар близнецов — и генетически идентичных однояйцевых, и различающихся разнояйцевых.
Выяснилось, что часто у первых либо у обоих есть собака, либо нет ни у одного. А в случае разнояйцевых близнецов, у одного из них часто была собака, а у другого — нет.
Исследователи сделали вывод, что у каждого второго владельца собаки генетика влияет на его любовь к животным. При этом ученые отмечают, что им «не ясно, какие именно гены вовлечены».
Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, какой фактор является наиболее значимым в процессе похудения.