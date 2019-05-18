Спорт или диета: ученые назвали самый важный фактор похудения

Американские ученые из Университета Колорадо провели исследование и выяснили, какой фактор является наиболее значимым в процессе похудения. Результаты опубликованы в издании Science Daily, сообщает портал Инфореактор.

По данным специалистов, решающее значение для похудения имеет все-таки спорт, а не диета.

Физические нагрузки обеспечивают постоянный расход калорий и потерю лишнего веса, а также не дают набирать его снова.

Участники исследования придерживались различных диет и выполняли свои упражнения, эксперты проанализировали их дневники питания и тренировок и измерили результат исключающим ошибки методом с обогащением организма тяжелым кислородом и тяжелым водородом.

Результаты показали, что физические нагрузки работают лучше диет.