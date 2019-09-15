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Ученые выяснили, почему люди с возрастом толстеют

Швейцарские и французские специалисты выяснили, почему у людей с возрастом увеличивается масса тела. Результаты этого исследования опубликовали на сайте Каролинского института в Стокгольме, пишут «Известия».

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

В течение 13 лет в исследованиях участвовали 54 человека, у которых ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ. За указанный период у всех зафиксировли снижение скорости обмена липидов, в результате чего их вес увеличивался в среднем на 20%.

Ученые сообщили, что из-за замедления обмена жиров в организме люди полнеют, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений остается на прежнем уровне. Однако исследователям удалось подтвердить гипотезу, что липидный метаболизм можно ускорить, если увеличить физическую нагрузку.

Один специалистов, профессор Питер Арнер, рассказал, что результаты эксперимента показали, что процессы в жировой ткани человека регулируют изменение массы тела в ходе старения организма таким образом, который не зависит от других факторов. Он также сообщил, что это открытие поможет найти новые способы лечения ожирения.

Напомним, ранее главный врач столичной городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что большое количество людей с ожирением в России — результат работы отечественной пищевой промышленности.

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