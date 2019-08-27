Известный доктор-телеведущий рассказал, почему россияне толстеют

Большое количество людей с ожирением в России — результат работы отечественной пищевой промышленности, заявил ФАН главный врач столичной городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Доктор также ведет программу на федеральном канале «Россия 1» о проблемах здоровья.

«Давайте по-взрослому. Мы толстые не потому, что мы хотим жрать. И не потому, что у нас такая генетика. Это — последствия работы пищевой промышленности, вот и все», — заявил Мясников, отвечая на вопрос, как можно сократить число страдающих ожирением в России.

Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не изменится предложение на рынке, уверен врач.

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил Мясников.

Более того, доктор Мясников назвал бесполезными усилия тех, кто учит людей худеть. «У нас в геометрической прогрессии растет число диетологов, советчиков, как худеть. И в такой же прогрессии не уменьшается, а, наоборот, растет количество ожиревших. Надо принимать государственную программу», — подытожил доктор.

Ожирение. Лишний вес. Весы. СС0.

Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза. В частности, если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 млн человек с диагнозом ожирение, то в 2018 году такой диагноз получили уже свыше 2 млн россиян.

Лидером по числу людей с ожирением в 2018 году стал Алтайский край — на 100 тыс. человек пришлось 5566,9 случая ожирения.

Звание «самый жирный регион» Алтайский край удерживает второй год подряд. Аналогичный вердикт был вынесен в 2017 году. Тогда СМИ писали, что ожирением страдает 5,4% жителей края.

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что главные причины этого — отсутствие правильного режима питания, чрезмерное употребление углеводов, малоподвижный образ жизни. Кроме того, в молодежной среде побеждает культ фастфуда.

Комментируя факт, что регионами-лидерами в этом рейтинге стали Алтайский край, Курганская и Тюменская области, Онищенко отметил, что особых причин этому пока не видит. «Думаю, это просто статистическая особенность, которую заметили, но не объяснили», — заключил экс-глава Роспотребнадзора.