Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко не нашел объяснений, почему Алтайский край стал лидером среди регионов с самым жирным населением. По данным Минздрава РФ, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения и это худший результат в стране. «Это статистическая особенность», — прокомментировал рейтинг Онищенко сайту ura.ru.

За последние пять лет число россиян с диагнозом «ожирение» увеличилось с 1,3 млн до более 2 млн. человек. Такую информацию распространил Минздрав РФ.

По мнению Онищенко, главные причины этого — отсутствие правильного режима питания, чрезмерное употребление углеводов, особенно среди небогатого населения, малоподвижный образ жизни". В молодежной среде побеждает культ фастфуда.

Комментируя факт, что регионами-лидерами в этом рейтинге стали Алтайский край, Курганская и Тюменская области, Онищенко отметил, что особых причин этому пока не видит. «Думаю, это просто статистическая особенность, которую заметили, но не объяснили», — заключил экс-глава Роспотребнадзора.