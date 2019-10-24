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Ученые наконец объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Ученые из университета Брока в Канаде пришли к выводу, что женщины чаще испытывают симпатию к мужчинам, у которых есть психопатические черты. Подробности исследования раскрыло издание Daily Mail.

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

В исследовании участвовали 46 мужчин. С каждым из них записали двухминутный видеоролик, в котором они рассказали о своих ожиданиях в отношениях. После их протестировали на наличие психопатических черт.

Затем видео показали более сотни женщин которые оценили, насколько привлекательны участники эксперимента. В результате больше всего баллов набрали мужчины, у которых выявили психические расстройства.

Странную тенденцию исследователи объясняют тем, что эти мужчины обычно ведут себя спокойнее и «знают, как говорить правильные вещи». Они используют свое обаяние, но самое главное для них — собственное эгоистичное удовольствие, подчеркивают ученые.

Ранее пользователи сайта Reddit составили список мужских черт, которые нравятся самим мужчинам, но не привлекают женщин. Тред набрал более 6 тысяч комментариев.

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