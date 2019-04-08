Женщины составили список худших мужских черт

Среди неприятных качеств женщины выделили следующие:
- дамам нравится, когда при знакомстве парни говорят, как им ненавистны определенные типы женщин;
- им неприятно, когда бывший бойфренд пытается хвастаться рассказами о том, что начал половую жизнь в детстве;
- женщины не любят, когда мужчины грубы: «Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго»;
- также представительницам прекрасного пола не нравятся парни, которые любят рассказывать об участии в драках или о том, как они сидели в тюрьме — «всем на это совершенно плевать».
- читательницы Reddit советуют парням не присылать фотографии своего пениса (так называемые дикпики): «Никогда в своей жизни я не просила и не хотела получить такое фото, в то же время мужчины рассылают мне их, как визитки. Пожалуйста, хватит»;
- им неприятно, когда мужчины «набирают побольше мокроты и плюют на асфальт».
- еще девушкам не нравится общаться с парнями, которые плохо относились к своим матерям.