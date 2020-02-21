Ученые выяснили пользу сытного завтрака

Немецкие специалисты выяснили, что плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением и диабетом, пишут «Известия» со ссылкой на Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism .

Ученые пришли к выводу, что после сытного завтрака организм расходует в 2,5 раза больше энергии, чем после подобного плотного обеда или ужина. Также после легкого завтрака желание поесть проявлялось сильнее, чем после высококалорийного.

В эксперименте участвовали 16 человек. Им давали низкокалорийный завтрак и высококалорийный обед или наоборот. При этом за день обе группы употребляли одинаковое число пищи.

Во время эксперимента они дважды проходили трехдневное исследование, в котором устанавливалось количество вырабатываемой энергии. Оказалось, что чем плотнее был завтрак, тем больше калорий тратили с утра на «разогрев».

Ученые пришли к выводу, что «в целях предотвращения ожирения <…> даже в условиях гипокалорийной диеты следует предпочитать обильный завтрак, а не обильный обед». По мнению специалистов, такое питание поможет сбросить вес и предотвратить развитие метаболических расстройств.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова Валерий Сергеев заявил, что отказ от пищи на 12—36 часов может быть полезным для здоровья.