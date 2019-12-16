Россиянам полезно голодать, уверен эксперт

Отказ от пищи на 12—36 часов может быть полезным для здоровья, заявил доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова Валерий Сергеев.

При регулярном коротком голодании организм человека отказывается от чужеродных элементов, превращая их в глюкозу, и начинает получать энергию из жирных кислот. Это ведет не только к снижению веса, но и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему.

«Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — цитирует RT эксперта.

Системы

Наиболее мягкая система включает в себя питание по принципу «12/12» — ужинать нужно не позднее 19:00, а завтракать — в 07:00.

Система 14/10 подразумевает ужин не позже 18:00, а завтрак в 08:00.

Желающим нарастить мышечную массу врач советует питаться по принципу «16/8», где ужин должен проходить в 16:00, а завтрак в 08:00.

От полноценного потребления еды можно отказываться в выходные. В такие дни мужчинам можно ограничивать рацион 600 калориями, а женщинам — 500.

Тыква , овощи. CC0

Однако всем желающим голодать, обязательно нужно проконсультироваться с врачом, пишет ura.ru. Также необходимы консультации со специалистами при переходе на различные диеты.

Два правила

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что можно решить проблему избыточного потребления калорий и ожирения, если следовать всего двум правилам здорового питания.

Первый закон правильного питания — есть столько, сколько тратишь энергии. «Если больше, это избыточная масса тела, а потом — ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела», — заявил Тутельян.

Согласно второму закону, человеческий организм должен получать достаточное количество биологически активных веществ: витаминов и минералов.

«Жирный» регион

В России растет число людей, больных ожирением — с 1,4 млн в 2013 году до более 2 млн в 2018-м. По последним данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае.