Россиянам полезно голодать, уверен эксперт

При регулярном коротком голодании организм человека отказывается от чужеродных элементов, превращая их в глюкозу, и начинает получать энергию из жирных кислот. Это ведет не только к снижению веса, но и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему.
«Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — цитирует RT эксперта.
Системы
Наиболее мягкая система включает в себя питание по принципу «12/12» — ужинать нужно не позднее 19:00, а завтракать — в 07:00.
Система 14/10 подразумевает ужин не позже 18:00, а завтрак в 08:00.
Желающим нарастить мышечную массу врач советует питаться по принципу «16/8», где ужин должен проходить в 16:00, а завтрак в 08:00.
От полноценного потребления еды можно отказываться в выходные. В такие дни мужчинам можно ограничивать рацион 600 калориями, а женщинам — 500.
Однако всем желающим голодать, обязательно нужно проконсультироваться с врачом, пишет ura.ru. Также необходимы консультации со специалистами при переходе на различные диеты.
Два правила
Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что можно решить проблему избыточного потребления калорий и ожирения, если следовать всего двум правилам здорового питания.
Первый закон правильного питания — есть столько, сколько тратишь энергии. «Если больше, это избыточная масса тела, а потом — ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела», — заявил Тутельян.
Согласно второму закону, человеческий организм должен получать достаточное количество биологически активных веществ: витаминов и минералов.
«Жирный» регион
В России растет число людей, больных ожирением — с 1,4 млн в 2013 году до более 2 млн в 2018-м. По последним данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае.