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19 февраля
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Ученые выяснили, сколько «человеко-годов» потеряла цивилизация из-за COVID-19

Испанские ученые выяснили, сколько лет жизни потеряло человечество из-за пандемии ковида, причем учитывали только прямые смерти от вируса, пишет «Российская газета».

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Ученые университета Помпеу Фабра в Барселоне, чтобы получить примерный результат, взяли данные по числу погибших от ковида в 81 стране.

«Затем сравнили разницу между возрастом, в котором человек скончался от коронавирусной инфекции, со средней продолжительностью жизни в каждом из сильно пострадавших государств», — отмечает издание.

Для вычислений использовали метод «Потерянные годы жизни» (Years of potential life lost), который помогает рассчитать средний возраст, до которого мог бы прожить человек, если бы не умер.

«В общей сложности могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни. 16 лет на каждую смерть», — отметил доктор Эктор Аролас.

При этом ученые не учитывали число лет, потерянных в результате смертей, которые лишь косвенно связаны с COVID-19.

Между тем, как уточняют в исследовании, умершие в результате сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, потеряли также много лет жизни из-за пандемии.

Ранее эксперт предположил, что может стать с россиянами, которые не переболели коронавирусом.

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