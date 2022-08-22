Ученые зафиксировали ускоренное таяние ледников на Алтае

Один из трех эталонных ледников России, расположенный в Республике Алтай, ускоренно тает. К таким выводам пришли по результатам замеров массы льда томские ученые. Их выводы публикует Минобрнауки РФ.

По данным исследователей максимальная мощность алтайского ледника Левый Актру составляет 160 метров, но она уменьшается на протяжении трех лет.

Так, в 2019 году он потерял 426 мм водного эквивалента, в 2020-м — 947 мм, в 2021-м — 531 мм. Ученые полагают, что эта тенденция продолжится.

«В 2022 году отрицательная тенденция, в силу малого снегонакопления и продолжительных волн тепла, наблюдаемых мониторинговой сетью в конце мая и в конце июля, сохранится», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

По ее словам, средние значения уровня воды не были зафиксированы даже в период весеннего паводка. В последующие месяцы ситуация не поменялась.