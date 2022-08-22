Ученые зафиксировали ускоренное таяние ледников на Алтае

По данным исследователей максимальная мощность алтайского ледника Левый Актру составляет 160 метров, но она уменьшается на протяжении трех лет.
Так, в 2019 году он потерял 426 мм водного эквивалента, в 2020-м — 947 мм, в 2021-м — 531 мм. Ученые полагают, что эта тенденция продолжится.
«В 2022 году отрицательная тенденция, в силу малого снегонакопления и продолжительных волн тепла, наблюдаемых мониторинговой сетью в конце мая и в конце июля, сохранится», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.
По ее словам, средние значения уровня воды не были зафиксированы даже в период весеннего паводка. В последующие месяцы ситуация не поменялась.